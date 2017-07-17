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Şehit Polis Memuru İçin Konya Emniyet Müdürlüğünde Tören Düzenlendi

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Şehit Polis Memuru İçin Konya Emniyet Müdürlüğünde Tören Düzenlendi
Konya'da yaptığı uygulama sonrası dubaları topladığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kurşun'un cenazesi,...

Konya'da yaptığı uygulama sonrası dubaları topladığı sırada minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kurşun'un cenazesi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törenin ardından memleketi Karaman'a gönderildi.

Dün, Konya Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Erkan Kurşun için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Emniyet bahçesinde düzenlenen törene Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Şehidin yakınları ve kızı Alanur ile eşi Suna Kurşun törene katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, "16 Temmuz tarihinde İstanbul'da hain bir saldırı neticesi şehit olan Battal Yıldız kardeşimizin ardından maalesef Kadınhanı ilçemizde görevini ifa ederken şehadete ulaşan Erkan Kurşun isimli meslektaşımızın, kardeşimizin şehadet haberini almanın üzüntüsü içerisindeyiz. Biz geride kalanlar onlardan ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz ancak dinimizde peygamberlikten sonra en yüce mertebenin şehitlik olduğunun bilinciyle yüreklerimizi teselli ediyoruz. Kardeşimizi vatana hizmet ederken, görevini yaparken bu kutsal vazifeyi ifa ederken şehit verdik. Şehidimize ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, şehidimizin kıymetli yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek konuştu.

Şehit kızı Alanur Kurşun: "Sen daha benim okuduğumu görecektin"

Şehidin naaşının cenaze aracına koyulduğu esnada şehidin kızı Alanur Kurşun, "Baba sen daha benim okuduğumu görecektin" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin yakınları Alanur'u teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Suna Kurşun ise sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle götürüldü. Şehit olan polisin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlandı.

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