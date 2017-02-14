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Şehit Polis Nedim Öner İçin Tören Düzenlendi

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Şehit Polis Nedim Öner İçin Tören Düzenlendi
İzmir'in Bergama ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit düşen 43 yaşındaki polis Nedim Öner için Bergama Kaymakamlığı...

İzmir'in Bergama ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu şehit düşen 43 yaşındaki polis Nedim Öner için Bergama Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Törene İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, meslektaşları, eşi, iki oğlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk önce şehit polis memuru Nedim Öner'in öz geçmişi okundu. Daha sonra söz alan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Gecenin sıfır ikisinde insanlarımızın trafikte daha güvenli seyredilmesi için fedakarca görev yapan yiğit kardeşimizin üzerine aracı süren kişinin, arkadaşlarımıza ateş eden, bomba atan kişiden hiçbir farkı yok. Bunların ikisi de terörist. Çok üzgünüz. Biliyoruz ki şehitlerimizin mekanı cennettir. Ailesine, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı diliyorum" dedi.

Eşi ve iki oğlunun gözyaşlarını tutamadığı tören sonunda şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesi, yarın memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde defnedilmek üzere uğurlandı.

İzmir-Çanakkale Karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan polis memuru Nedim Öner'e, kontrol noktasında saat 02.00'de "dur" ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Öner'e çarpan sürücü kazanın ardında durmayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Öner, olay yerine çağrılan ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda şehit düştü.

Çarpan kişi yakalandı

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, ilk önce aracı kent merkezinde terk edilmiş halde buldu. Ardından aranan şahsın 1975 Konya doğumlu Aytekin U. adlı şahıs olduğu belirlendi. Kent merkezinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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