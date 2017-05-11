  • BIST 95.912
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5787
  • Euro 3,8901
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı Yaza Hazır

» »
Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı Yaza Hazır
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı peyzaj çalışmaları kapsamında mevsime özel dikilen 93 bin çiçek ile yaza...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı peyzaj çalışmaları kapsamında mevsime özel dikilen 93 bin çiçek ile yaza hazır hale getirildi.

Selçuklu'da 122 bin 500 metrekare alanı ile Konya'nın en büyük parklarından olan ve geçtiğimiz aylarda ismi Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı olarak değiştirilen şehir parkı yaza hazırlanıyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesiyle birlikte parka peyzaj çalışmaları kapsamında mevsime özel çiçek dikimi yaparak 3 bin metrekare şev bölgesinde kadife, vapur dumanı ve mine çeşitlerinde olmak üzere yaklaşık 3 tür ve 7 renkte 93 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Çiçeklerin kısa sürede büyümesi ile park Kelebekler Vadisi Parkından sonra adeta ikinci bir çiçek bahçesine dönüşecek. Eğimli alanlardan oluşan alanları ve kayaların gece görüntüsünün ayrı bir güzellik kattığı parkta Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı'nın yaz aylarında şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği şehir parklarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Ekiplerimiz yoğun bir tempo ile parkın daha estetik ve güzel görünüme kavuşması için çalışıyor. Park içine dikimi gerçekleştirilen 93 bin adet mevsimlik çiçek ile daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Havaların ısınması ve Ramazan ayı ile birlikte özellikle akşam ve hafta sonralarında yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşanacağı Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkımız nezih ortamı, sunduğu görsel şölen ile hemşehrilerimize ev sahipliği yapacak" dedi.

Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı Yaza Hazır

Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı Yaza Hazır

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü Basın Açıklaması11 Mayıs 2017 Perşembe 14:48
  • Bingöl’de Esnaflara Yapılandırma Uyarısı11 Mayıs 2017 Perşembe 14:48
  • Sarıkamış Değişim Derneği’nden Kınama11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Gaün’de Resim Ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Siverek Kültür Merkezinin Temeli Atıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Vali Özefe, Kamu Yatırımlarını Denetledi11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Satranç Turnuvasının Gaziantepli Şampiyonları11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı Yaza Hazır11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
  • Çocuklar Okul Öncesi Etkinliğinde Coştu11 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti