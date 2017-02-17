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Şehit Tarık Koçoğlu İçin Mevlit Okutuldu

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Şehit Tarık Koçoğlu İçin Mevlit Okutuldu
Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i...

Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

Mevlide, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" diye konuştu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.

Piyade Üstteğmen Tarık Koçoğlu, "Fırat Kalkanı Harekatı" esnasında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olmuştu.

Şehit Tarık Koçoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Tarık Koçoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Tarık Koçoğlu İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Tarık Koçoğlu İçin Mevlit Okutuldu

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