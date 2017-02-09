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Şehit Üsteğmenin Memleketinde Hüzün Hakim

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Şehit Üsteğmenin Memleketinde Hüzün Hakim
Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun memleketine acı haber ulaştı.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun memleketine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 196. gününde Suriye'nin El-Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı. Şehidin babasının yıllar önce vefat ettiği, annesinin ise İstanbul'da yaşadığı öğrenilirken, acı haberi alan ailesi de baba evi olan Kayseri'ye geldi. Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun Hisarcık Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı Acı haberi alan yakınları da şehidin baba evine geldi. Ayrıca Melikgazi Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Öte yandan Şehit Koçoğlu'nun cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Şehit Üsteğmenin Memleketinde Hüzün Hakim

Şehit Üsteğmenin Memleketinde Hüzün Hakim

Şehit Üsteğmenin Memleketinde Hüzün Hakim

Şehit Üsteğmenin Memleketinde Hüzün Hakim

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