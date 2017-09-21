Şehit Uzman Çavuş Hakkı Yıldız Mevlidi Şerifle Anıldı

1994 yılında Bingöl'de Bölücü Terör Örgütü PKK mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakkı Yıldız için şahadetinin...

1994 yılında Bingöl'de Bölücü Terör Örgütü PKK mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakkı Yıldız için şahadetinin 23. yılında Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakkı Yıldız için Şerefli köyünde okunan Mevlid-i Şerife Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler ile şerefli köyü halkı katıldı.

Şerefli köyüne gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ve beraberindeki heyeti, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakkı Yıldız'ın babası Hayrettin Yıldız, şehidin kardeşleri ile Şerefli köyü halkı karşıladı.

Öğle namazına müteakip gerçekleşen programda Mevlid-i Şerif ve Kura'n-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın mukaddesatı, memleketin ve milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Piyade Uzman Çavuş Hakkı Yıldız ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Kalkancı, Şehit Uzman Çavuş Hakkı Yıldız'ın babası Hayrettin Yıldız ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek köyden ayrıldı.