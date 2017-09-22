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Şehit Uzman Çavuş Halim Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Halim Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal memleketi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal'ın cenazesi askeri uçakla Konya'ya, oradan da helikopterle annesinin yaşadığı Akşehir ilçesine götürüldü. Babası vefat ettiği öğrenilen şehidin cenazesi annesinin yaşadığı evin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından konvoy eşliğinde memleketi Tuzlukçu ilçesine getirildi. Tuzlukçu Merkez Mezarlığındaki musallada kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi, yakınları, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, protokol mensupları, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Sebahat Ünal, eşi Esin Ünal ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ardından şehit Halim Ünal'ın cenazesi mezarlık içerisindeki Şehitlikte dualarla defnedildi.

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