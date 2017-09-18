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Şehit Uzman Çavuşun Cenazesi Denizli’ye Getirildi

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Şehit Uzman Çavuşun Cenazesi Denizli’ye Getirildi
Mardin'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi.

Mardin'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı, yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Şehidi karşılamak için Çardak Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Tugay ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Çardak Kaymakamı Murat Karaloğlu, Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, askeri, sivil erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Türk Yıldızları'na ait askeri uçak ile havaalanına getirilen şehidin naaşı, askeri tören birliği ile uçaktan alınarak tören alanına getirildi. Burada okunan duanın ardından şehit Arıkan'ın cenazesi il merkezine getirilmek üzere cenaze aracına alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin ailesi ile yakından ilgilenen Vali Karahan, aileye taziyelerini ileterek sabır diledi.

Şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, yarın Çal ilçesine bağlı Bayıralan Mahallesi'nde öğle namazı sonrası defnedilecek.

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