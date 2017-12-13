  • BIST 108.153
  • Altın 154,025
  • Dolar 3,8325
  • Euro 4,5073
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Şehit Ve Gazi Çocuklarının Hayallerini Adana Polisi Gerçekleştirdi

» »
Şehit Ve Gazi Çocuklarının Hayallerini Adana Polisi Gerçekleştirdi
Adana Demirspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında iki takımın oyuncuları maç öncesi seremoniye 27 şehit ve gazi çocuğu ile çıktı.

Adana Demirspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında iki takımın oyuncuları maç öncesi seremoniye 27 şehit ve gazi çocuğu ile çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Emanetiniz emanetimizdir" projesi kapsamında 8-12 yaş arası 27 şehit ve gazi çocuğu maçı statta izledi. Maça Adana Demirspor formaları giyerek gelen çocuklara futbolcular forma hediye etti. Şehit çocukları, maç öncesi statta polislerle birlikte tur atarak, taraftarları selamladı. Taraftarlar, "Adana'nın kahraman çocukları hoş geldiniz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Öte yandan maç öncesi Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Babasının hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

Öte yandan babası Şahit Altmış, 2015 yılında şehit olan fanatik Fenerbahçe tarafı Enes Altmış'ın sarı-lacivertli ekibi görme hayalini Adana polisi gerçekleştirdi. 27 şehit çocuğunun arasında bulunan Altmış, seremoniye Mathieu Valbuena ile çıktı.

Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamış Çayı’nda Yüzlerce Balık Telef Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 19:33
  • Ali Bin Nasuh Camisinin Temeli Dualarla Atıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 19:08
  • Maltepe Belediyesinden Çalışanlarına 2018 Yılı Zam Müjdesi13 Aralık 2017 Çarşamba 18:43
  • Başkan Vergili’ye Ziyaretler13 Aralık 2017 Çarşamba 18:38
  • Süleymanpaşa Çocuk Kulübü’nden Minik Sanatseverlere Tiyatro Ziyafeti13 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
  • Udef Genel Başkanı’ndan Rektör Polat’a Ziyaret13 Aralık 2017 Çarşamba 18:23
  • Ürkmezer, Safranbolu İsale Hattı Ve Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Başkan Vekili Kılıç "Kudüs Müslümanların İlk Kıblesidir"13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Başkan Samur: “Bu İftirayı Atanlar Mahkemede Hesap Verecek”13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Başkan Avşar’dan Muhtarlara Destek Sözü13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti