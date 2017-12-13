Şehit Ve Gazi Çocuklarının Hayallerini Adana Polisi Gerçekleştirdi

Adana Demirspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında iki takımın oyuncuları maç öncesi seremoniye 27 şehit ve gazi çocuğu ile çıktı.

Adana Demirspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında iki takımın oyuncuları maç öncesi seremoniye 27 şehit ve gazi çocuğu ile çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Emanetiniz emanetimizdir" projesi kapsamında 8-12 yaş arası 27 şehit ve gazi çocuğu maçı statta izledi. Maça Adana Demirspor formaları giyerek gelen çocuklara futbolcular forma hediye etti. Şehit çocukları, maç öncesi statta polislerle birlikte tur atarak, taraftarları selamladı. Taraftarlar, "Adana'nın kahraman çocukları hoş geldiniz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Öte yandan maç öncesi Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Babasının hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

Öte yandan babası Şahit Altmış, 2015 yılında şehit olan fanatik Fenerbahçe tarafı Enes Altmış'ın sarı-lacivertli ekibi görme hayalini Adana polisi gerçekleştirdi. 27 şehit çocuğunun arasında bulunan Altmış, seremoniye Mathieu Valbuena ile çıktı.

Çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.