Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek

Elazığ'da şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

Elazığ'da şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Gençlik Hareketi Derneği, şehit yakınları ve gazilere Çanakkale'deki manevi ruhu yaşatmak için gezi düzenledi. Tüm masrafların dernek tarafından karşılandığı geziye, 35 şehit yakını ve gazi katıldı. 3 gün sürmesi planlanan gezi için yola çıkıldı.

Bir yıl önce kurulan Anadolu Gençlik Hareketi Derneği Genel Başkanı İsmail Erdoğan, bu süre içerisinde bir çok faaliyette bulunduklarını söyledi.

Güneydoğuda büyük çalışmalarda bulunduklarını belirten Erdoğan, "Devletimizin çıkarlar doğrultusunda çalışmalar yaptık. Bununla birlikte gençlerimiz üzerinde bir yoğunlaşmamız vardı. Özellikle gençlerimizi kötü insanlardan uzak tutmaya çalıştık. Bunun tek yolu da sosyal faaliyetler yapmaktan geçerdi. Bizde bunları elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ve başardık. Bu kez de şehit ve gazi ailelerimize yöneldik. Onlara Çanakkale'deki manevi ruhu yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm masrafları derneğimiz üstlenmiştir. Çanakkale'den döndükten sonrada yine projelerimiz olacak" dedi.