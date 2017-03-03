  • BIST 89.518
  • Altın 146,997
  • Dolar 3,7239
  • Euro 3,9165
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C

Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek

» »
Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek
Elazığ'da şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

Elazığ'da şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Gençlik Hareketi Derneği, şehit yakınları ve gazilere Çanakkale'deki manevi ruhu yaşatmak için gezi düzenledi. Tüm masrafların dernek tarafından karşılandığı geziye, 35 şehit yakını ve gazi katıldı. 3 gün sürmesi planlanan gezi için yola çıkıldı.

Bir yıl önce kurulan Anadolu Gençlik Hareketi Derneği Genel Başkanı İsmail Erdoğan, bu süre içerisinde bir çok faaliyette bulunduklarını söyledi.

Güneydoğuda büyük çalışmalarda bulunduklarını belirten Erdoğan, "Devletimizin çıkarlar doğrultusunda çalışmalar yaptık. Bununla birlikte gençlerimiz üzerinde bir yoğunlaşmamız vardı. Özellikle gençlerimizi kötü insanlardan uzak tutmaya çalıştık. Bunun tek yolu da sosyal faaliyetler yapmaktan geçerdi. Bizde bunları elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ve başardık. Bu kez de şehit ve gazi ailelerimize yöneldik. Onlara Çanakkale'deki manevi ruhu yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda tüm masrafları derneğimiz üstlenmiştir. Çanakkale'den döndükten sonrada yine projelerimiz olacak" dedi.

Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek

Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilgi Yarışmasında Turlar Tamamlandı03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Şehit Yakınları Ve Gaziler Çanakkale’yi Gezecek03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Burhaniye’de Spora Büyükşehir Desteği03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Mersin Ülkü Ocaklarında Görev Değişimi03 Mart 2017 Cuma 11:28
  • Psikolog Aydoğdu, Ak Parti Gençlik Kolları Toplantısına Katıldı03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Göksel: “Sistemi İyi Anlatmalıyız”03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Meclis Toplantıları Başlıyor03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Jandarmanın Yakaladığı 38 Şüpheliden 19’u Tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Çocukların Kahkaha Dolu Sinema Keyfi03 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı03 Mart 2017 Cuma 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti