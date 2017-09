Şehit Yakınları Ve Gaziler Onuruna Yemek Düzenlendi

Vali Ali Hamza Pehlivan Gaziler Günü dolayısıyla şehit Aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Gaziler Günü dolayısıyla şehit Aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte ev sahipliği yaptığı yemekte bir konuşma yapan Vali Pehlivan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Mareşal Rütbesi" ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümünün Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Şehit ve Gazilerin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla arkalarına bakmadan yola çıktıklarını ifade eden Vali Pehlivan, "Aziz vatanımızın her karış toprağı bizlere Şehitlerimizin ve Gazilerimizin emanetidir. Bu kutsal emanete sahip çıkmak, milletçe, ilelebet hür ve bağımsız bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamak, vatanımızı korumak, barış ve huzuru tesis etmek için gereken mücadeleyi sürdürmek; ülkemizin gücüne güç katması, kalkınması ve her yönüyle gelişmesi için canla başla çalışmak aziz Şehitlerimiz ve kahraman Gazilerimize olan vefa borcumuzun bir gereğidir. Bu millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz gazi bir millettir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda ve yine milletimizin tüm fertleriyle 15 Temmuz menfur, hain darbe girişimime karşı sergiledikleri destansı direniş, bunun en güzel örnekleridir. Bugün ve her gün Gazilerimiz ve Şehitlerimizin ailelerinin hissiyatını paylaşmak, onların kazandıkları şeref ve onurla gıpta ederek yanlarında olmak hepimizin görevidir" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu bildiren Vali Pehlivan, "Ne mutlu ki böyle fedakar, cefakar ve böylesine vatansever, kadirşinas bir milletin mensuplarıyız. Bize diz çöktürmek isteyen, emin adımlarla geleceğe yürümemizi engellemek isteyenlerin yıkıcı planları devam ettiği sürece bizim de onlara karşı verdiğimiz amansız mücadelemiz devam edecektir. Milletçe huzur içinde yaşayabilmemiz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz sayesindedir. Bu vesileyle vatanınızın istiklali ve istikbali için canla başla mücadele eden bütün kahraman Gazilerimizi ve kahraman Şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyor; hayatta olan Harp Malulü ve Gazilerimizi minnet ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Yemek programına Şehit Aileleri, Gaziler ve Aileleri ile birlikte Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Bayburt İl Jandarma Komutanı Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.