Şehit Yakınları Ve Gazilerden Kozan’a Gezi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından Kozan ilçesine ziyaret ve gezi turu düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından Kozan ilçesine ziyaret ve gezi turu düzenlendi.

Dernek Başkanı Muhammet Çetin, dernek yönetimi ile şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleşen ziyarete katılan heyeti Kozan Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu ağırladı. Kozan'ın tarihi ve turistik mekanları olan tarihi Arıkan Konağı, Hoşkadem Camii, Dağılcak Sosyal Tesisleri ve ilçenin gezilmesi gereken tarihi ve turistik mekanlarını gezen ziyaretçi grup daha sonra Kozan Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerinde dua ettiler.

Ziyaret, yapılan gezi, öğle yemeği, şehitlere okunan duaların ardından son buldu.