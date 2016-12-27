Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan 16 askerden Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı, Cuma günü memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesinde toprağa verilmişti. Henüz 24 günlük nişanlı iken şehit olan Yalçın’ın, Suriye’ye Fırat Kalkanı Operasyonu için askeri araçla giderken silah arkadaşları ile birlikte seslendirdiği ‘Mihriban’ parçası izleyenleri duygulandırdı. Nişanda giydiği takım elbise tabutu üzerine örtülen şehit Yalçın’ın geride sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nişan fotoğrafları kaldı.
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Şehit Yalçın'dan geriye türküsü kaldı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 16 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın türkü söylediği görüntüler yürekleri dağladı
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Şehit Yalçın'dan geriye türküsü kaldıFırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 16 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın türkü söylediği görüntüler yürekleri dağladı
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