Gaziantep'te her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez etkinlikleri kapsamında, Şehitkamil Belediyesi binlerce vatandaşa helva dağıttı.

Gaziantep'te her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez etkinlikleri kapsamında, Şehitkamil Belediyesi binlerce vatandaşa helva dağıttı. Başkan Fadıloğlu'nun elinden helvalarını alan vatandaşlar, teşekkürlerini iletti.

Baharın müjdecisi ve dileklerin kabul edildiği gün olarak bilinen Hıdırellez dolayısıyla binlerce vatandaş Masal Parkı ve Kavaklık Mesire Alanı'nı doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren şenliklerin yapıldığı alana gelen vatandaşlar, piknik yaparak, gönüllerince eğlendi. Çocuklar ise şenliklerin yapıldığı mesire alanında bulunan oyun gruplarında zaman geçirip eğlendi. Mesire alanındaki stantları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşların Hıdırellez etkinliklerini kutlayarak, kurulan stantta vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak milletimizin bugün ki Hıdırellez şenliklerine bizlerde katkı sunmak istedik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte buradaki tüm misafirlerimize helva ikramında bulunuyoruz. Tüm hemşerilerimize afiyet olsun diyorum. Tabi Hıdırellez bir nokta da baharın, kardeşliğin başlangıcı diyelim. Burada tüm hemşerilerimizin Hıdırellezini kutluyorum. İnşallah bu kardeşliğimiz sonsuza kadar devam eder" dedi.

'Dagıtılan helva ile birlikte ağzımız tatlandı'

Hıdırellez etkinliklerine katılan vatandaşları ise, "Bugün Hıdırellez, baharın gelişini kutluyoruz. Ailemizle, çocuklarımızla birlikte mesire alanına gelerek piknik yaparak, eğleniyoruz. Etkinlikler çok güzel geçiyor. Çocuklarımız oyun alanlarında oynayarak eğleniyorlar. Şehitkamil Belediyemiz "de bugün bizleri burada yalnız bırakmayarak, helva dağıtımında bulunuyor. Helvalarımızı Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldık. Dağıtılan helvayla birlikte ağızımız tatlandı. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Böylesine bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesire alanında piknik yapan ailelerin sofralarına konuk oldu. Vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Fatma Şahin ve Fadıloğlu, vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.