  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Şehitkamil Gkv’li İsmet Cem Kasımoğlu’na Emanet

» »
Şehitkamil Gkv’li İsmet Cem Kasımoğlu’na Emanet
Şehitkamil öğrenci meclisi seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan GKV Özel Ortaokulu okul öğrenci meclis başkanı İsmet Cem Kasımoğlu, 22 oyla...

Şehitkamil öğrenci meclisi seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan GKV Özel Ortaokulu okul öğrenci meclis başkanı İsmet Cem Kasımoğlu, 22 oyla Şehitkamil İlçesi Öğrenci temsilciliği görevine seçildi.

Kasımoğlu seçim sonrası yatığı değerlendirmede ilçede eğitim öğretim alan öğrenciler için bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceklerini ifade ederek seçim sonrası tebrikleri kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Şehitkamil İlçesinde okul temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilçe temsilcilik seçimlerini 22 oyla GKV Özel Ortaokulu öğrencisi İsmet Cem Kasımoğlu kazandı. 36 temsilcinin katıldığı seçim sonucunda en fazla oyu alan Kasımoğlu Şehitkamil ilçesinde önemli eğitim projelerine imza atacakları ve okullar arası öğrenci iş birliğini geliştireceklerini ifade etti. Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ilçe öğrenci temsilcilik seçimlerinin ardından ilçe temsilciliğine seçilen Kasımoğlu sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vereceklerini ve okullar arasında ortak projelerle öğrenciler arasında kaynaşmayı hedeflediklerini belirterek seçim sonrası bir teşekkür konuşması yaptı. Okullarda demokrasi bilincinin geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında önümüzdeki günlerde il öğrenci temsilcilik seçimleri de yapılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Sürdürülebilir, Doğa Dostu, Yeşil Kampüs, Yeşil İlçe Agü Bostanı’ Çalıştayı02 Aralık 2017 Cumartesi 07:53
  • Saü’de “Davranış Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar” Konulu Bir Seminer Düzenlendi01 Aralık 2017 Cuma 17:53
  • Cüzdan Dostu Atölye’de Eğitimler Sürüyor01 Aralık 2017 Cuma 17:43
  • Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Kuçuradi Abü’de01 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Esogü Model Birleşmiş Milletler Toplantısı Başladı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • İzmit’te 133 Bin Kadına Eğitim Verilecek01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • ‘Peygamberimi Öğreniyorum’ Çocuk Programına Yoğun İlgi01 Aralık 2017 Cuma 16:08
  • Kaymakam Ayca, Öğrencilere Mesleğini Anlattı01 Aralık 2017 Cuma 16:08
  • Meü’de 4. Ulusal Felsefe Sempozyumu01 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • İstanbul’dan Gelen Öğrenciler Niğde’de Kütüphane Kurdu01 Aralık 2017 Cuma 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti