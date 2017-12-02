Şehitkamil Gkv’li İsmet Cem Kasımoğlu’na Emanet

Şehitkamil öğrenci meclisi seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan GKV Özel Ortaokulu okul öğrenci meclis başkanı İsmet Cem Kasımoğlu, 22 oyla...

Şehitkamil öğrenci meclisi seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyan GKV Özel Ortaokulu okul öğrenci meclis başkanı İsmet Cem Kasımoğlu, 22 oyla Şehitkamil İlçesi Öğrenci temsilciliği görevine seçildi.

Kasımoğlu seçim sonrası yatığı değerlendirmede ilçede eğitim öğretim alan öğrenciler için bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceklerini ifade ederek seçim sonrası tebrikleri kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Şehitkamil İlçesinde okul temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilçe temsilcilik seçimlerini 22 oyla GKV Özel Ortaokulu öğrencisi İsmet Cem Kasımoğlu kazandı. 36 temsilcinin katıldığı seçim sonucunda en fazla oyu alan Kasımoğlu Şehitkamil ilçesinde önemli eğitim projelerine imza atacakları ve okullar arası öğrenci iş birliğini geliştireceklerini ifade etti. Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda gerçekleştirilen ilçe öğrenci temsilcilik seçimlerinin ardından ilçe temsilciliğine seçilen Kasımoğlu sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vereceklerini ve okullar arasında ortak projelerle öğrenciler arasında kaynaşmayı hedeflediklerini belirterek seçim sonrası bir teşekkür konuşması yaptı. Okullarda demokrasi bilincinin geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında önümüzdeki günlerde il öğrenci temsilcilik seçimleri de yapılacak.