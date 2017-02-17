Şehitkamil’de 51 Proje Hizmete Giriyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan 51 farklı projenin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan 51 farklı projenin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Şubat Pazar günü saat 12.00'da Toplu Açılış Töreni için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan ve 191 milyon 65 bin 241 TL maliyeti olan 51 farklı projenin açılışını yapacak.

Erdoğan'ın Gaziantep'teki toplu açılış töreninde, 51 farklı projenin de yer aldığı toplam 796 milyon TL tutarındaki tamamlanan 876 konut, 4 köprülü kavşak, 73 sosyal tesis ve muhtarlık, 230 kilometrelik yeni imar yolu, 235 bin metrekarelik park, 22 sokak sağlıklaştırması ve restorasyon, 22 bölgede içme suyu ve yağmur suyu hattı yapımı ile 8 yeni hizmet binası yapım projesinin açılışını gerçekleştirecek.