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Şehitkamil’in Projeleri Ankara’da Görücüye Çıktı

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Şehitkamil’in Projeleri Ankara’da Görücüye Çıktı
Şehitkamil Belediyesi tarafından imar ve yol açma çalışmaları ile ilgili yürütülen projeler Ankara'da tanıtıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından imar ve yol açma çalışmaları ile ilgili yürütülen projeler Ankara'da tanıtıldı. Projeleri inceleyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu tebrik etti.

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nda stant açan Şehitkamil Belediyesi, yürüttüğü projeleri 3 boyutlu maketlerle tanıtıyor. İlçenin farklı noktalarında yürütülen imar ve yol açma çalışmaları projelerini tanıtan Şehitkamil Belediyesi, ziyaretçilerin takdirini kazandı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, standı ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'ya çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, başarılı çalışmaları dolayısıyla Rıdvan Fadıloğlu ve ekibini tebrik etti.

Açılan stantta ilişkin açıklamada bulunan Fadıloğlu,"Belediye olarak yürüttüğümüz önemli imar ve yol açma projelerinin tanıtımını Ankara'da başlattık. Tanıttığımız projeler, belediyemiz tarafından uygulanmış ve tamamlanmış olan projeler. Milletin kaynağını harcıyoruz. Milletin kaynağının heba olmaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdik, bugünden sonrada da göstermeye devam edeceğiz. Amacımız; milletimize en iyi şekilde hizmet edebilmek. Kendi nefsimize ne istiyorsak, vatandaşımız için de onu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil’in Projeleri Ankara’da Görücüye Çıktı

Şehitkamil’in Projeleri Ankara’da Görücüye Çıktı

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