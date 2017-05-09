Şehitkamilli Kadınlar Hünerlerini Sergiledi

Şehitkamil Belediyesi Bülbülzade Aile Merkezi ve Hanımlar Lokali Aile Merkezinde açılan el beceri kurslarında eğitim gören kadınların gerçekleştirdiği...

Şehitkamil Belediyesi Bülbülzade Aile Merkezi ve Hanımlar Lokali Aile Merkezinde açılan el beceri kurslarında eğitim gören kadınların gerçekleştirdiği sergi yoğun ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi Bülbülzade ve Hanımlar Lokali Aile Merkezlerindeki serginin açılışına, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı. Açılışının ardından sergileri gezen Seval Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, yapılan eserlere hayran kaldı. Birbirinden farklı ve güzel eserlerin bulunduğu sergide Antep işi, tel kırma, iğne oyası gibi eserleri inceleyen protokol üyeleri, kursiyerleri tebrik etti.

"Kurslara katılmak keyif veriyor"

Yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten kadınlar, kurslardan keyif aldıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve tüm belediye yetkililerine teşekkür eden kadınlar, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından açılan bu kurslara katılmak bizlere büyük bir keyif veriyor. Bir yıl boyunca hocalarımızdan öğrendiğimiz dikiş, nakış ve el becerilerimizle yaptığımız ürünleri bugün sergiledik. Burada yaptığımız ürünleri hem kendimiz için hem de çocuklarımız için çeyiz olarak saklıyoruz. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarımız yaptıkları işlemeleri satarak, aile ekonomisine de katkı sağlayabiliyor. Belediyemizin sosyal tesislerinde eğitim görmekten çok mutluyuz" diye konuştu.