Şehitler Anısına Kan Bağışı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sarıgöl Kent Meydanında Manisa Kızılay Kan Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendiğini ifade eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Kan bağışı demek hayat kurtarmak demektir. Bir ünite kan ile üç hayat kurtarılmaktadır. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerini anma programı kapsamında ilçede kan bağışı kampanyası başlattık. Gerçekten ilgi yoğun oldu. Kampanyamızda 110 ünite kan toplandı. Kan bağışında bulunan vatandaşlarıma ve daire amirlerime de teşekkür ederim" dedi.

Kan bağışına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.