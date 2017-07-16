Şehitler Anıtı’nın Açılışı Bağcılar’da Canlı İzletildi

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Destanı etkinliklerinin 5'inci gününde binlerce Bağcılarlı, Kirazlı Metrosu etkinlik alanına...

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Destanı etkinliklerinin 5'inci gününde binlerce Bağcılarlı, Kirazlı Metrosu etkinlik alanına kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'daki programlarını canlı izledi. Bağcılarlılar, gecenin özel misafiri ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'yla beraber dua etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu etkinlik alanında başlatılan programda 5'inci gün geride bırakıldı. Her akşam yoğun ilgi gören etkinlik alanı dün gece yine doldu taştı.

Saat 21.00'de başlayan programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Bağcılar Kaymakam vekili Osman Ateş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Musa Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Her gece özel konukların misafir edildiği 15 Temmuz etkinliklerinin dünkü konukları ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ydu.

"İnsanın zoruna gidiyor"

Başkan Çağırıcı yaptığı konuşmada, "Ülkemizde manevi değerler ayağa kalkmaya başladığında bu milletin asıl sahipleri nefes aldığında hep birileri bu ülkeye darbe yapmaya katlılar. Aslında hedefleri belliydi. Düşman belliydi, "düşman" diyorduk. Ama içimizdeki hainler de bunu yapınca işte o zaman insanın zoruna gidiyor. Onlar için çok dua ettik. "Ya Rabbi ıslah et" diye bundan sonraki duamız "Yarabbi kahrı perişan eyle" olacak" dedi.

Topçu ise, "Daha evvel Çanakkale'de dedelerimizin karşısına dikildikleri gibi 15 Temmuz'da da bizlerin karşısına dikildiler. O gün onların önünde Abdülhamid Han vardı, 15 Temmuz'da da Recep Tayyip Erdoğan vardı" şeklinde konuştu.

"Dev ekrandan canlı yayın izletildi"

Konuşmaların ardından Başkan Çağırıcı, Yalçın Topçu'ya, "Öğrencilerin gözüyle 15 Temmuz" ve "Başkomutanımıza mektuplar" isimli kitapları takdim etti.

Katılımcılar tarafından coşkuyla karşılanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da 15 Temmuz şehitlerini andıktan sonra toplu bir dua yaptı. Alandaki vatandaşlar Hatipoğlu'nun duasına hep bir ağızdan "Amin" dedi.

Etkinlik alanına kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'dan 15 Temmuz açılışları canlı olarak yayınlandı. Önce saat 22.13'te Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine yapılan "Şehitler Anıtı" açılışı, ardından gece 03.30'da Gazi TBMM önündeki tören canlı olarak izlendi.

Alandaki vatandaşlar, tüm Türkiye'yle beraber Erdoğan'ın konuşmasını dinleyip alkışladı. Ellerinde bayraklar sallayan binlerce Bağcılarlı, şehitlerin adı söylenerek yapılan yoklamaya ise yüksek sesle "Burada" diye yanıt verdi.

Gecede 15 Temmuz Destanını anlatan tiyatral canlandırma yapıldı. Ayrıca okudukları şiir ve türkülerle büyük alkış alan Bilge Evi öğrencileri, duygu dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.