Şehitler İçin Keçiören’de Mevlit Programı Düzenlendi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz şehitleri Köksal Kaşaltı ve Murat İnci ile PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Dursun Doğan...

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz şehitleri Köksal Kaşaltı ve Murat İnci ile PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Dursun Doğan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Köksal Kaşaltı, darbe gecesi FETÖ'cü teröristlerin attığı bomba ve helikopterden açtığı ateş sonucu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde, evli ve 4 çocuk babası Murat İnci de Genelkurmay Başkanlığı önüne atılan bombadan çıkan şarapnel parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu şehit olmuştu. Şehit Dursun Doğan ise, Hakkari Yüksekova'da iş makineleri taşıyan konvoya PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşmüştü.

Şehitlerin Keçiören'de ikamet ettiği evlerin önünde belediye tarafından kurulan çadırlarda mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunarak, bütün şehitler için dua edildi. Şehit ailelerine herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Başkan Mustafa Ak, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.