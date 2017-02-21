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Şehitler Ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anıldı

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Şehitler Ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anıldı
Adıyaman Ülkü Ocakları tarafından Şehitler ve Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.

Adıyaman Ülkü Ocakları tarafından Şehitler ve Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı.

Adıyaman Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen "Şehitler ve Ülkücü Fırat Yılmaz'ı anma gecesine çok sayıda kişi katıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Adıyaman eski Milletvekili Hasari Güler, MHP İl başkanı Hüseyin Özgür, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi, Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat ve ülkücüler düzenlenen anma programına katıldı.

Adıyaman Ülkü Ocakları tarafından, 2015 yılında Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitlerimiz için anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan "Şehitlerimiz ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu Anma Programı'nın açılış konuşması yapan Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat, misafirlerine "hoş geldiniz" diyerek vatanımız için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi ve iki yıl önce bugün şehit düşen dava arkadaşı Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı.

Programın sonunda hep birlikte söylenen "Türkiyem" şarkısına Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi de eşlik etti. Programda şiirler okundu.

Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

Şehitler Ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anıldı

Şehitler Ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anıldı

Şehitler Ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anıldı

Şehitler Ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anıldı

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