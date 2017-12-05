  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Şehitler’de Dere Taşkınları Önlendi

» »
Şehitler’de Dere Taşkınları Önlendi
MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla civardaki tarım arazilerini ve yerleşimlerini...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla civardaki tarım arazilerini ve yerleşimlerini taşkın riskinden korudu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağış mevsiminin gelmesiyle birlikte dere temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Dere taşkın risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde de 1 kilometrelik dere temizlik işi gerçekleştirildi. Dere içerisinde bulunan bitki ve atıkların temizlenmesiyle birlikte bölgede taşkın meydana gelmesi önlenirken, çevredeki vatandaşlara rahatsızlık veren koku ve görüntü kirliliği de son buldu. Çalışmaların kısa süre içerisinden sonlandırıldığını belirten Şehitler Mahallesi sakinleri, tarım arazilerinin artık zarar görmeyeceği için memnun olduklarını belirterek, yapılan hizmetler için MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ’Güvenli Gıda Tüketimi’ İçin Denetimler Artacak05 Aralık 2017 Salı 13:08
  • Temizlik Kampanyasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi05 Aralık 2017 Salı 13:03
  • Şanlıurfa’da Yeşillendirme Çalışmaları Sürüyor05 Aralık 2017 Salı 12:58
  • Merkez Cami Peyzaj Çalışmaları Tamamlanıyor05 Aralık 2017 Salı 12:28
  • Bingöl Belediyesi Kış Hazırlıklarını Tamamladı05 Aralık 2017 Salı 12:13
  • Yıldırım’da Çevreci Nesiller Yetişiyor05 Aralık 2017 Salı 12:08
  • Zeytinlikler Çöplüğe Döndü05 Aralık 2017 Salı 11:53
  • Sapanca’da 3 Mahalleye 10 Bin Ton Sıcak Asfalt05 Aralık 2017 Salı 11:48
  • Kahramanmaraş’ta ’Dünya Toprak Günü’ Etkinliği05 Aralık 2017 Salı 11:43
  • Atık Lastikleri Geri Dönüşüm İçin Toplanıyor05 Aralık 2017 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti