Şehitler’de Dere Taşkınları Önlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla civardaki tarım arazilerini ve yerleşimlerini...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla civardaki tarım arazilerini ve yerleşimlerini taşkın riskinden korudu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağış mevsiminin gelmesiyle birlikte dere temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Dere taşkın risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgutlu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde de 1 kilometrelik dere temizlik işi gerçekleştirildi. Dere içerisinde bulunan bitki ve atıkların temizlenmesiyle birlikte bölgede taşkın meydana gelmesi önlenirken, çevredeki vatandaşlara rahatsızlık veren koku ve görüntü kirliliği de son buldu. Çalışmaların kısa süre içerisinden sonlandırıldığını belirten Şehitler Mahallesi sakinleri, tarım arazilerinin artık zarar görmeyeceği için memnun olduklarını belirterek, yapılan hizmetler için MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.