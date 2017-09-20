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Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı, Öldürülen Terörist Üst Düzey Çıktı

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Şehitlerin Kanı Yerde Kalmadı, Öldürülen Terörist Üst Düzey Çıktı
Tunceli'de İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) takip ettiği, Jandarma Özel Harekat Timinin ölü olarak ele geçirdiği teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde...

Tunceli'de İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) takip ettiği, Jandarma Özel Harekat Timinin ölü olarak ele geçirdiği teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde Pülümür gücü sorumlularından olduğu ortaya çıktı. 3 yıldır bölgede olduğu belirlenen "Amed" kod adlı Bayram Yılmaz isimli teröristin Nazımiye ilçesi ve Ovacık kontrol noktasında 2 şehit verilen hain saldırıların faillerinden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün Pülümür ilçesi kırsalında bir şahsın aracı, silahlı bir terörist tarafından gasp edildi. Bunun üzerine bölgede bulunan İnsansız Hava Aracı tarafından gasp edilen araç takibe alınarak, Jandarma Özel Harekat Timleri de operasyon düzenledi. Operasyonda terörist üzerindeki silah ve mühimmatlarla ölü olarak ele geçirildi. Teröristin terör örgütü PKK'nın sözde Pülümür gücü sorumlularından "Amed" kod adlı Bayram Yılmaz olduğu tespit edildi.

O terörist 2 şehidin katili

Ölü ele geçirilen teröristin 22 Ağustos 2016 tarihinde Nazımiye ilçesinde Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına düzenlenen saldırıda yer aldığı ortaya çıktı. Hain saldırıda 25 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Durmaz şehit olmuş, 3 polis yaralanmıştı.

Yine o teröristin 24 Temmuz 2016 tarihinde Ovacık yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yer aldığı belirlendi. O hain saldırıda 27 yaşındaki polis memuru Kağan Kılıç şehit olmuş ve 2 polis yaralanmıştı.

Valilik: "İHA takip etti, etkisiz hale getirildi"

Tunceli Valiliği operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Pülümür ilçemiz kırsalında bir vatandaşımıza ait aracı gasp ederek kaçan silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist olduğu ihbarı alınması üzerine güvenlik güçlerimizce bölgeye İHA yönlendirilmiş olup, Pülümür ilçemiz kırsalında operasyon başlatılmıştır. Bahse konu bölgede yapılan operasyonda araç içerisinde 1 erkek terörist ölü, teröriste ait 1 adet M16 tüfek, 5 adet şarjör, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü ve 2 adet el bombası ele geçirilmiştir" bilgisine yer verdi.

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