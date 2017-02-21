Şehitliğe 30 Yıl Sonra Bayrak Asıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 1987 yılında öldürülen 8 vatandaşın mezarlarının bulunduğu şehitliğe 30 yıl sonra Türk...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 1987 yılında öldürülen 8 vatandaşın mezarlarının bulunduğu şehitliğe 30 yıl sonra Türk bayrağı asıldı.

Nusaybin'in Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 8 vatandaşın mezarlarının bulunduğu şehitliğe, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İlçe Belediyesi sahip çıktı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ergün Baysal'ın talimatıyla mahallede bulunan şehitlik onarılarak, etrafındaki çöp ve molozlar temizlendi. Şehitliğe, 30 yıl sonra Türk bayrağı da asıldı.

Nusaybin Belediyesi Kültür, Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü görevlisi Kemal Aslan, "Açıkyol köyünde 30 yıl önce bir katliam yaşandı. Bölücü terör örgütü tarafından köye baskın yapıldı ve o baskın esnasında köyün delisi dahi vurularak, 8 kişi şehit oldu. 30 yıla aşkın bir zamandır ilk defa şehitlikte Türk bayrağımız dalgalanıyor" dedi.

1987'deki saldırıda, Şerini 24, Selma (16), Felek (6), Şerif (50) ve Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman (14) ve Selim Ayık (10) hayatını kaybetmişti.