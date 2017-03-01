Şehitlik Semt Polikliniği Hizmette Açıldı

Eyyübiye ilçesine taşınan çocuk hastanesinin önceki binası Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğine bağlı Şehitlik Semt Polikliniği olarak...

Eyyübiye ilçesine taşınan çocuk hastanesinin önceki binası Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğine bağlı Şehitlik Semt Polikliniği olarak hizmette açıldı.

Şanlıurfa'da sağlıkta iyileştirmeler sürüyor. Şehitlik Mahallesinde bulunan eski Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eyyübiye ilçesine taşınmasıyla bir süre boş kalan bina Şehitlik Semt Polikliniği olarak hizmette açıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı semt polikliniği olarak hizmette açılan binada hasta kabulüne başlandı. Şehitlik Semt Polikliniğinde, 2 çocuk hastalıkları polikliniği, dahiliye, kadın hastalıkları bölümü, bir fizik tedavi (FTR), bir de kulak burun boğaz (KBB) polikliniği ile 5 poliklinikle hizmet vermeye başladı. Şehitlik Semt Polikliniği Doktoru Harun Çağan konuyla ilgili açıklamasında, "Çocuk hastanesi ve üniversitenin şehitlik semtinden taşınması ile birlikte bu bölgede Şanlıurfa kamu hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından eksiklikler tespit edildi. Tespit edilen eksiklikler göz önüne alınarak şehitlik semtimize şu an itibariyle 5 branşta poliklinik, tahlil ve radyoloji hizmeti vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde branş sayısı arttırılarak, vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelerde hizmet almalarını sağlayacağız" dedi.