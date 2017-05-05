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Şehreküstü Camii’nde Kur’an-ı Kerim Ziyafeti

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Şehreküstü Camii’nde Kur’an-ı Kerim Ziyafeti
Bursa'da, Osmangazi Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı kerim ziyafeti Şehreküstü Camii'nde gerçekleştirildi.

Bursa'da, Osmangazi Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı kerim ziyafeti Şehreküstü Camii'nde gerçekleştirildi.

Cuma namazı öncesi Şehreküstü Camii'nde gerçekleştirilen programa dünya birincileri Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii imamı Ali Tel ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Yaşar Çuhadar katıldı. Şehreküstü Camii imamı Lütfi Taşci ve müezzini Yunus Derdiyok da Kur'an-ı kerim tilavet etti. Bazı vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehreküstü Camii’nde Kur’an-ı Kerim Ziyafeti

Şehreküstü Camii’nde Kur’an-ı Kerim Ziyafeti

Şehreküstü Camii’nde Kur’an-ı Kerim Ziyafeti

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