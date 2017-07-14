Şehri Derya Parkı Odunpazarı Belediyesinin Sorumluluğundan Alındı

Eskişehir'deki Şehri Derya Parkının sorumluluğu Odunpazarı Belediyesinden alınıp Devlet Su işleri'ne (DSİ) devredildiği açıklandı.

Eskişehir'deki Şehri Derya Parkının sorumluluğu Odunpazarı Belediyesinden alınıp Devlet Su işleri'ne (DSİ) devredildiği açıklandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Şehir Derya Parkının mahkeme kararıyla DSİ'ye devredildiğini, Odunpazarı Belediyesi olarak bundan sonra orada vatandaşlara hizmet veremeyeceklerini söyledi. Şehir Derya Parkı ile ilgili makamında bir açıklama yapan Başkan Kazım Kurt, "2010 yılında Devlet Su İşleri ile Odunpazarı Belediyesi arasında bir protokol imzalanmış ve protokol gereği Kanlıpınar göleti dediğimiz Şehir Derya Piknik alanı olarak Odunpazarı Belediyesine tahsis edilmiştir. 5 yıllık süre 2015 yılında doldu, o süreden sonra, bizim orayı boşaltmamız istendi ancak Bakan Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürüyle yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra parkın bizde kalması karar verildi ve iş uzadı. Şimdi gelinen noktada parkı boşaltarak DSİ'ye teslim etmemiz istendi, bunun üzerine İdare Mahkemesine dava açtık, İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu yürütmeyi durdurma kararı DSİ'nin yapmış olduğu itiraz üzerine 22 Haziran'da kaldırıldı ve orayı boşaltmamız DSİ tarafından bize 11 Temmuz 2017 tarihinde bildirildi. Bu nedenle bugünden itibaren Şehri Derya Parkı Odunpazarı Belediyesinin sorumluluğundan alınmıştır. Biz devir teslim işlemlerini yapmak için parkı işletmeye kapattık. Eskişehirli hemsehrilerimiz bugünden itibaren Şehri Derya Parkına pikniğe gelemeyecekler. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Burada bazı noktaları Eskişehirlilerin iyi değerlendirilmesini de vurgulamak istiyorum" dedi.

Park alanının belediye tarafından iyileştirildiğini, güzelleştirildiğini, bu süreç içinde yaklaşık 3 milyon lira masraf edildiğini vurgulayan Kurt, "Bu parkta 14 güvenlikçi, 10 tane bahçe görevlisi ve 2 tane kaptan olmak üzere 26 arkadaşımız çalışmaktaydı, dolayısıyla onlarında iş akitlerini gözden geçirme zorunluluğu dolmuştur. Eğer DSİ bu tavırla devam edecek olursa, Regülatör ve Botanik parktaki piknik alanlarının da boşaltılması söz konusu olabilir. Çünkü onunla ilgili dava da devam ediyor. Regülatör ve Botanik parkta da 12'si güvenlikçi, 10 tanesi park işçisi olmak üzere 22 arkadaşımızda bu hareketler ve eylemler sonucu 50 civarında arkadaşımızın iş sözleşmesini Odunpazarı Belediyesi gözden geçirmek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Eskişehirlilerin 24 saat açık olan ve vakitlerini geçirebilecekleri ücretsiz bir piknik alanını kullanmaktan mahrum kaldığını dile getiren Başkan Kurt, "Tıpkı orman fidanlığında olduğu gibi, tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi. Buradan Eskişehirlilerin gerçekten düşünerek değerlendirme yapmasını rica ediyorum. İnsanların sosyalleşmesini sağlamaya çalışan, insanların az parayla eğlenmesini sağlayan bu tür alanların Belediyelerin elinden alınması kime ne kazanç sağlayacaktır. Bunu ben gerçekten merak ediyorum. DSİ piknik alanını bizden aldıktan sonra kendisi mi işletecektir? Başka bir üçüncü kişiye mi kiralayacaktır? Aynı işi sürdürecek midir? Yoksa kapıya kilit mi vuracaktır? Bunu da zaman gösterecektir. En son 2 gün önce sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüştüm, ısrarla bu işin bizi tarafımızdan sürdürülmesinin Eskişehir'e yararlı olacağını vurgulamama rağmen "kararımızı verdik, orayı boşaltacaksınız" dediler, biz de o nedenle orayı boşaltıyoruz. Bunu Eskişehirlilere bilgi olarak aktarıyorum. Daha önce Odunpazarı Belediyesinden o piknik alanını kullanmak için randevu alan derneklere ve kişilere de bu konuda bizim tasarruf yetkimizin olmadığını bildiriyorum" şeklinde konuştu.