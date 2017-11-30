Şehzadeler Belediyesinden 6 Bin Kişilik İkram

Şehzadeler Belediyesi geçtiğimiz akşam Mevlid-i Nebi Haftası programları çerçevesinde Hatuniye Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında vatandaşlara...

Şehzadeler Belediyesi geçtiğimiz akşam Mevlid-i Nebi Haftası programları çerçevesinde Hatuniye Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında vatandaşlara sıcak süt, kandil simidi ve saray lokması ikramında bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası programları çerçevesinde Hatuniye Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programının ardından vatandaşlara 2 bin kişilik sıcak süt, 2 bin kişilik kandil simidi ile 2 bin kişilik saray lokması ikramında bulundu. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal Hatuniye Cami Bahçesinde açılan ikram stantlarında vatandaşlara ikramlar dağıttı. Başkan Yardımcısı Önal, ikram stantlarının önüne gelen tüm vatandaşlarla tokalaşarak Mevlit kandillerini tebrik etti. Yatsı namazının hemen ardından yapılan ikramlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ikramlar nedeni ile Şehzadeler Belediyesine teşekkür ettiler.