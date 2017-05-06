  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Şehzadeler’ De Tozlu Sokaklar Yıkanıyor

» »
Şehzadeler’ De Tozlu Sokaklar Yıkanıyor
Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel bir firmanın Manisa genelinde yaptığı kazı çalışmalarının ardından sokaklarda...

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel bir firmanın Manisa genelinde yaptığı kazı çalışmalarının ardından sokaklarda oluşan tozu ortadan kaldırmak için sokaklarda ve parklarda yıkama çalışması başlattılar.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ilçe genelinde başlattıkları sokak yıkama çalışması ile özel bir firmanın yaptığı kazı çalışmalarının ardından oluşan tozu ve biriken kumları ortadan kaldırıyor. Söz konusu kazı çalışmasının ardından birçok mahallede toz oluşumundan dolayı vatandaşlardan çok şikayetler aldıklarını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bilindiği gibi Manisa genelinde özel bir internet firmasının yaptığı kazı çalışmalarının ardından kapatılan yolların olduğu sokaklarda aşırı bir tozlanma oluşmuştu bu noktada halkımızdan yoğun şikayetler ve yıkanması noktasında talepler alıyorduk. Bu konuda hızlı bir çalışma başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz söz konusu kazı çalışmasını yapıldığı sokaklarda ve caddelerde yıkama çalışması başlattılar. Bu yıkama çalışması ile vatandaşlarımız yaz aylarının da gelemsi ile birlikte rahat bir nefes almış olacaklar. Tozlanma sebebi ile Pencerelerini açamayan vatandaşlarımız bu sayede rahatlıkla pencerelerini de açabilecekler. Sahada yıkama çalışması yapan ekiplerimizi gören vatandaşlarımız gerek çalışan arkadaşlarımıza gerekse bizzat bize bu konuda teşekkürlerini iletiyorlar. Vatandaşlarımızın bu şekilde mutlu olduklarını görmek bizlerin çalışma aşkının daha da arttırıyor. Şehzadeler halkımızın daha güzel bir Şehzadeler" de yaşaması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz" dedi.

Şehzadeler’ De Tozlu Sokaklar Yıkanıyor

Şehzadeler’ De Tozlu Sokaklar Yıkanıyor

Şehzadeler’ De Tozlu Sokaklar Yıkanıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 70 Yaşındaki Öğretmenler Öğrenci Oldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Nilüfer’de Seramik Sergisi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Mgc’de Haydar Karaduman Güven Tazeledi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • “Kurtuluş Destanı” Çankaya’da Anıtlaşıyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Başpehlivanlardan Başkan Yavaş’a Ziyaret06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Afad Ekipleri Uzun Süre Kayıp Çiftçiyi Aradı06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Afyonkarahisar’da, “Karayolu Trafik Haftası” Etkinlikleri06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Mehteran Takımın Gösterisi Tarsusluları Mest Etti06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Lapseki’ye Huzur Evi06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti