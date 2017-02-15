Şehzadeler’de Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Şehzadeler Belediyesi ekipleri hava şartlarının düzelmesi ile birlikte mahallelerdeki çalışmalarını hızlandırdı.

Şehzadeler Belediyesi ekipleri hava şartlarının düzelmesi ile birlikte mahallelerdeki çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle kışın olumsuz hava şartları ve kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ve kaldırımlarda çalışma başlatan ekipler, yeşil alanlarda da çiçeklendirme çalışması yaptı.

Şehzadeler Belediyesi fen işleri ve park bahçe ekipleri hava şartlarının düzelmesi ile birlikte Şehzadeler'in 65 mahallesinde çalışmalarını hızlandırdı. Olumsuz hava şartları ve yapılan kazı çalışmaları ile birlikte bozulan yollar ve kaldırımlarda düzenleme çalışması başlatan ekipler, yeşil alan ve parklarda çiçeklendirme çalışması da başlattı.

Şehzadeler Belediyesi olarak halkın daha rahat bir Şehzadeler'de yaşaması için aralıksız çalıştıklarını ifaden Başkan Çelik, "Bahar aylarına yaklaştığımız şu günlerde hava şartlarının da düzelmesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüze ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçemizin tüm mahallelerinde hummalı bir çalışma başlattılar. Bu çalışmalar kapsamında özellikle kışın olumsuz hava koşulları ve yapılan kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar ve kaldırımlarda düzenleme ve tamirat çalışması başladı. Ekiplerimiz bazı mahallelerimizde bozulan yollara asfalt yama çalışması yaparken bazı mahallelerimizde de kilitli parke taşı döşemesi ve tamirat çalışması yapıyorlar. Bu çalışmalarımız ile halkımızın daha rahat bir Şehzadeler'de yaşamasını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra park ve bahçeler müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz parklar ve yeşil alanlarda da çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarına başladılar" dedi.