Şehzadeler’deki Yatırımlar Görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında konuk etti. Ziyarette, Şehzadeler ilçesinde hayata geçen ve önümüzdeki süreçte kazandırılması planlan yatırımlar görüşüldü.

Şehzadeler Belediye Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına konuk oldu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de yer aldı. Merkez Şehzadeler ilçesinde yapımı devam eden ve planlanan projelerin görüşüldüğü ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'nın il genelinde en iyi hizmetleri kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda ilçede kazandırılması planlanan projelerle ilgili Şehzadeler Belediye Başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.