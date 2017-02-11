  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Şehzadeler’e 2 Adet Yeni Çok Amaçlı Salon Geliyor

» »
Şehzadeler’e 2 Adet Yeni Çok Amaçlı Salon Geliyor
Şehzadeler Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi ve Hacıhaliller Mahallesinde yapılması planlanan 2 adet çok amaçlı salonun ihalesi tamamlandı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi ve Hacıhaliller Mahallesinde yapılması planlanan 2 adet çok amaçlı salonun ihalesi tamamlandı.

Şehzadeler Belediyesinin Hacıhaliller ve Yeşilköy Mahallelerinde yapmayı planladığı 2 adet çok amaçlı salonun ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yakın bir süre içerisinde okul bahçelerinde temelleri atılacak olan çok amaçlı salonlar öğrencilerin yanı sıra mahalle halkının kullanımına da sunulacak. Çok amaçlı salonların Spor Salonu, Düğün Salonu ve farklı sosyal etkinlikler için kullanılabileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Geçtiğimiz yıl içerisinde çalışmalarına başladığımız Çok amaçlı salonlarımızın yapımında sona gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz hafta yapılan ihale ile ihale süreci tamamlanan projelerimizin yakın bir zaman içerisinde temelini atmayı hedefliyoruz. İki adet yapacağımız çok amaçlı salonlarımızdan bir tanesini Hacıhaliller Mahallemizde ki okulumuzun bahçesine diğerini de Yeşilköy Mahallemizde ki okulumuzun bahçesinde yapacağız. Bu salonlar sayesinde o bölgenin en büyük ihtiyaçlarından birini de karşılamış olacağız. Toplamda 560 metrekare kapalı alana sahip olacak olan çok amaçlı salonlarımız çocuklarımızın spor aktivitelerini yapabileceği bunun yanı sıra mahalle halkımızın da düğün ve sosyal etkinliklerini yapabileceği modern tesisler olacak. Yapacağımız bu Çok amaçlı salonlarımız sadece iki mahallemize değil civar mahallelere de hizmet verebilecek. Hacıhaliller ve Yeşilköy Mahallelerimizde yapılacak olan 2 adet çok amaçlı salonumuzun Şehzadelerimize ve mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şehzadeler’e 2 Adet Yeni Çok Amaçlı Salon Geliyor

Şehzadeler’e 2 Adet Yeni Çok Amaçlı Salon Geliyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehzadeler’e 2 Adet Yeni Çok Amaçlı Salon Geliyor11 Şubat 2017 Cumartesi 13:58
  • Genel Sekreter Yalçın, A Takımıyla Bir Araya Geldi11 Şubat 2017 Cumartesi 13:58
  • Karabük Kent Konseyinden Ortaokullar Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması11 Şubat 2017 Cumartesi 13:53
  • 48 Yaşında Kansere Yenilen Sanatçıya Veda11 Şubat 2017 Cumartesi 13:53
  • Bartın’da Emniyet Ve Jandarmadan Huzur Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 13:48
  • Bozüyük’te Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı11 Şubat 2017 Cumartesi 13:48
  • Bozüyük’te Huzur Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 13:48
  • Kırık Tedavisinde Çivi Yöntemi11 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
  • Tekirdağ Valisi Ceylan, 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı Düzenledi11 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
  • Turgutlu’nun İlk Kent Müzesi’nde Sona Doğru11 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti