Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirkete bağlı 25 şeker fabrikasında şeker satışlarında yüzde 6 indirim yapıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirkete bağlı 25 şeker fabrikasında şeker satışlarında yüzde 6 indirim yapıldı.

Bir duyuru paylaşarak fiyatlardaki indirimi paylaşan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., şeker almak isteyenlerin fabrikalara müracaat etmelerini istedi. Alınan şekerlerin haftasonları da yüklenebileceğinin belirtildiğini duyuruda, "Şirketimize bağlı 25 şeker fabrikasında, şeker satış fiyatı 15 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere KDV hariç kilogramı 2.68 liradan yüzde 6 indirimli olarak KDV hariç kilogramı 2.5192 liradan satışına başlanılacak olup, bu uygulamaya 18 Mayıs 2017 perşembe günü mesai bitiminde son verilecektir. Şeker almak isteyen müşterilerimizin ilgili fabrikalara müracaat etmeleri gerekmektedir. Şeker faturaları normal satışlarımızda olduğu gibi günlük kesilecek olup, talep edilen şekere isabet eden KDV dahil şeker bedelinin tamamının peşin yatırılması kaydıyla toptan fatura da kesilebilecektir. 5 bin tona kadar toptan kesilen şeker faturalarının ambarda muhafaza süresi 30 iş günü, 5 bin tondan fazla kesilen şeker faturalarının ambarda muhafaza süresi 45 iş günü olacaktır. Yüklemelerimiz, usullerimiz dahilinde cumartesi, pazar ve tatil günleri de yapılacaktır" denildi.