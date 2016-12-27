Şeker Hastası Genç Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki şeker hastası genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki şeker hastası genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Cikcilli Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Erdem Işıklı, dün geceyi arkadaşı S.C.Ö.'nün evinde geçirdi. Sabah saatlerinde Işıklı'yı hareketsiz bir şekilde yatarken gören S.C.Ö., durumundan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Işıklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Antalya Büyükşehir Belediyesi morguna kaldırıldı. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele ettiği belirtilen Işıklı'nın kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.