Şekerbank İle Kesob Arasında Protokol İmzalandı

Şekerbank, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzaladı

Şekerbank, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzaladı

Kilis Şubesi'ni kapsayacak protokol, Şekerbank Kilis Şube Müdürü Murat Özdemir ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül arasında imzalandı. "Kapımız Esnafa Açık" platformu ile esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının hep "açık" kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Protokol ile odaya kayıtlı olan esnafın, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli ve 48 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçları da karşılanıyor.

"Kapımız Esnafa Açık" protokolünün imza töreninde konuşan Şekerbank Kilis Şube Müdürü Murat Özdemir, "Kapımız Esnafa Açık" projesinin "Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için el ele verelim, kapıları hep açık kalsın" mesajı ile başladığını belirtti. Kampanyaları kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya yönlendirdiklerini ve bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, "Açık" platformu ile esnafın işlerini kolaylaştıracak, onların rekabet gücünü artıracak ve onları teknolojiye, değişime açacak yeni ürünler sunduklarını kaydetti.