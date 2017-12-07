Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Hayatın her anında vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Hayatın her anında vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Erzurum Olay Gazetesi'ni ziyaret eden Başkan Sekmen, Erzurum Olay Gazetesi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Esat Bindesen'le görüştü.

Sekmen burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Erzurum'u belediyecilik hizmetleri anlamında üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyledi.

İlçeleriyle birlikte şehrin her dört bir yanına hizmet verdiklerini, gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Sekmen, "Önümüze bir hedef koyduk. Bu hedef yaşanabilir bir Erzurum meydana getirmek. Her alana Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini götürmek. Sadece Belediyecilik hizmetleri değil, şehrin ekonomisine katkı yapacak hizmetler ile şehri tanıştırmak" diye konuştu.

Yeşil alanlardan tutunuz, şehrin alt yapısı, imar düzenlemeleri, kentsel dönüşüm, sosyal ve sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler, asfalt, yeni yollar, çevre düzenlemeleri, kış sporları, palandöken, konaklı, mezarlık hizmetleri, ulaşım ve şehrin ekonomisine katkı yapacak birçok tesis, tarım ve hayvancılığa destek gibi çok sayıda çalışmalarda Büyükşehir Belediyesinin imzasının olduğuna işaret eden Başkan Sekmen, yoksul ailelere yardım amaçlı da hizmetlerinin olduğunu bildirdi.

-'Bu şehri seviyorum'

Başkan Sekmen, Erzurum'un ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu, merkez il hüviyeti taşıdığını, manevi bir iklime sahip Erzurum'a hizmet etmenin Hakka Hizmet manası taşıdığını anlattı.

'Bu şehri seviyorum" diyen Sekmen, garip gurabanın, fakirin, yoksulun hakkını kimseye yedirtmediğinin altını çizen Sekmen, hem ahlaki hem de görev anlayışı gereği kimseye haksız kazanç sağlamadıklarını ifade etti.

Bir Belediye Başkanı olarak Şehri Emin bir görevi olduğunu hiç unutmadığını da söyleyen Sekmen, şöyle dedi:

'Bazı insanlar çamur at tutmasa bile izi kalır babından hareket ediyorlar. Haksızlık ediyorlar. Kimileri çıkarcılık yapmak istiyor önüne engel oluyoruz. Hesaplarına çomak sokuyoruz. O zamanda kıyameti koparıyorlar ve karalama kampanyası başlatıyorlar. Bunların sayısı fazla değil. Bizim çalışmalarımızı gören, bizim yakınlığımızı hisseden binlerce hemşerimiz var. Bize inan, bize güvenen kadirşinas insanlarımız bizimle birlikteler.

Benim tek amacım var, o da her zaman ifade ettiğim gibi Erzurum'u daha üst noktalara taşımaktır. Bizler bunu derdindeyiz. Dedikodulardan uzak durarak şehre hizmet etmenin çabasını güdüyoruz.

2019 da inşallah hedefimize ulaşmış olacağız ve daha gelişmiş, daha büyümüş bir Erzurum'la yolumuza devam edeceğiz.

Bu şehrin insanları hizmeti hak ediyor, bu şehrin insanları gelişmiş bir şehirde yaşamayı hak ediyor. Biz bunu biliyoruz. O insanlara hak ettiklerini yapmaya çalışıyoruz.

Bizim şiarımız dedikodu yaparak günlerimizi geçirmek değil, dedikodulara kulak asmak hiç değil, çünkü dedikodular şehri geri bırakır, dedikodular insanlara hiçbir şey katmaz ve kazandırmaz. Bizim şiarımız halka hizmet etmektir. Erzurum'a Erzurumluya, bu mübarek beldeye hizmet etmektir.

Bu güne kadar ne mevki ne de makam sevdası içerisinde olmadım, olmayacağım da. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Bugün Erzurum'un Belediye Başkanıyım. Erzurum'a hizmet etmek için çalışıyorum, çabalıyorum. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç vakitlerine kadar bu iş üzereyim.

Son söz şunu söylemek isterim; Benim makamım Erzurumlunun yanıdır. Hizmet karşılığı vatandaştan bir Allah Razı olsun ifadesi beni ziyadesiyle mutlu etmektedir. Allah her zaman doğruların yanındadır. Yüce Mevla'm bizleri doğru yoldan ayırmasın.'