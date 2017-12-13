“Seksen Bir İliz, Hepimiz Sergisi” Ne Yoğun İlgi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "81 iliz, hepimiz biriz" konulu resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "81 iliz, hepimiz biriz" konulu resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kdz. Ereğli Osman Zeki Oral Sergi Salonu'nda hazırlanan "81 iliz, hepimiz biriz" konulu resim sergisi bu gün görücüye çıktı.

Serginin açılışına Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin Kaya ve proje sorumlusu Ören İlk ve Ortaokulu Müdürü Semra Yalmancı Yücel katıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen sergide Ören İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Zonguldak ile özdeşleşen madenci ve yöresel kıyafetleri sergiledi. Sergide ayrıca Türkiye'nin 81 ilinden o yöreleri anlatan çeşitli fotoğraflar sergilendi.