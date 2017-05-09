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Sektöre Paralel Hedefler De Büyüyor

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Sektöre Paralel Hedefler De Büyüyor
Her geçen gün gelişen ve büyüyen inşaat sektörünün ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya çalışan tedarikçi firmalar, aynı zamanda hem istihdama katkı...

Her geçen gün gelişen ve büyüyen inşaat sektörünün ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya çalışan tedarikçi firmalar, aynı zamanda hem istihdama katkı sağlıyor hem de hedeflerini büyütüyor.

Yapı sektöründe İzmir'de 20 yıldır hizmet veren Kahraman 35 Yapı Market, yakın zamanda ikinci mağazasını hizmete açıyor. Gaziemir ilçesinde 3 bin metrekare galeri ve 4 bin metrekarelik stok alanında konusunda uzman kadrosu ile hizmet veren firma, 1957 yılından bu yana seramik ve yapı kimyasallarının üretimini yapan, seramiğe adını veren Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik'in de ürünlerini geniş ürün yelpazesine dahil etti. Seramik, vitrifiye, armatür, aksesuar grupları, banyo dolapları, duşakabin sistemleri, yapıştırıcı grubu, su ve ısı izolasyon ürünleri ve boya gibi bir bina için gerekli tüm ürün grubunu mağazada satışa sunan firma, bayilere, müteahhit firmalara ve nihai tüketicilere çözüm ortaklığı sunuyor.

Kahraman 35 Yapı Market Genel Müdürü Ahmet Şeref Ataman, gelişen ve büyüyen inşaat sektörünün kendilerini de zorladığını ve hedeflerinin büyümesine katkı sağladığını ifade etti. Ataman, amatör ruhlarını kaybetmeden konusunda uzman kadro ile profesyonellik çıtalarını yükselttiklerini belirtti. Teknolojinin imkanlarını da en iyi şekilde kullanarak daha ulaşılabilir hale geldiklerini dile getiren Ataman, yenilenen web siteleri ile de hizmet verdiklerini ve ürünlerin tamamının burada sergilendiğini söyledi.

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