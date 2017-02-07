Sel Mağduru Esnafa Yardım Fonu’ndan Ödenek Çıkarıldı

Mersin Giyim Eşyası Odası, 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketinde iş yerleri zarar gören 10 esnafa, oda bünyesinde kurulu Yardım Fonu'ndan yardım...

Mersin Giyim Eşyası Odası, 29 Aralık 2016'da meydana gelen sel felaketinde iş yerleri zarar gören 10 esnafa, oda bünyesinde kurulu Yardım Fonu'ndan yardım ödeneği çıkardı.

Mersin Giyim Eşyası Odası'ndan, sel felaketinde iş yerleri zarar gören esnafa destek geldi. Oda bünyesinde kurulu Yardım Fonu aracılığıyla 10 esnafa yardım ödeneği dağıtıldı. Oda hizmet binasında gerçekleştirilen ödenek dağıtım töreninde konuşan Mersin Giyim Eşyası Odası Başkanı Halim Çavuşoğlu, Mersin'in Aralık ayında büyük bir sel felaketi yaşadığını hatırlatarak, "Bu sel felaketinde çiftçimiz, köylümüz, üreticimiz ve esnafımız büyük zararlar gördü. Çiftçiye, üreticiye devletimiz tarafından destek olunurken, esnafımız yine kendi kaderiyle baş başa bırakıldı" dedi.

Selden iş yerleri zarar gören 10 oda üyesinin kendilerine müracaatta bulunarak destek istediklerini aktaran Başkan Çavuşoğlu, "Üyelerimizin talebi üzerine kurduğumuz komisyonca gereken çalışmalar yapılmış ve üyelerimiz mağduriyeti tespit edilerek, odamız bünyesinde kurulu Yardım Fonundan ödenek ayrılması kararı alınmıştır. Bugün odamız bünyesinde kurulu Yardım Fonundan karınca kararınca ayırdığımız bütçeyi üyelerimizin yarasına bir parçada merhem olma amaçlı dağıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Oda olarak üyelerinden aldıklarını yine üyelerine katkı olarak sunduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Oda olarak üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde sürekli yanında olacağız. Bugün selden zarar gören üyelerimize destek oluyoruz. Yarın farklı nedenlerden dolayı iş yerleri zarar gören esnafımıza da destek olacağız. Oda-üye dayanışmasının en güzel örneğini ortaya koyuyoruz. İş yerleri zarar gören tüm esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.