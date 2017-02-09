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Selçuk Belediyesinde Mali Kriz

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Selçuk Belediyesinde Mali Kriz
İzmir'deki Selçuk Belediyesi, son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşurken, belediye taşeron olarak çalışan işçilere maaşlarını ödeyemedi.

İzmir'deki Selçuk Belediyesi, son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşurken, belediye taşeron olarak çalışan işçilere maaşlarını ödeyemedi.

Selçuk Belediyesi'nde geçen yıl baş gösteren mali krizin etkileri sürüyor. Belediye, nakit sıkıntısını çözmek için bazı girişimlerde bulunurken, aradan geçen sürede ise işçilerin maaşlarını ödeyemedi. İddialara göre, taşeron olarak çalışan işçilerin hala 2016 yılına ait maaşları içeride olduğu öğrenilirken, belediye bu sorunun önüne geçmek için borçlanma önergesini meclise taşıdı. Borçlanma yetkisi önerisi ise mecliste bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefetin eleştiri oklarına maruz kalan Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, işçilerin Kasım ayı maaşlarının ödendiğini ifade ederek, "Bunun sıkıntısını, eziyetini ben yaşıyorum. Gerginlik derseniz, evet gerginlik de yaşıyorum; çünkü bu bir sorumluluktur. Eğer bu gerginlik bende olmazsa doğru olmayacağını düşünüyorum. Şu anda 586 kişinin sorumluluğunu taşıyorum" dedi.

"150'ye yakın bir işçi fazlalığımız var"

Belediyede 150 işçinin fazlalık olduğunu anlatan Başkan Bakıcı, "Eğri oturup doğru konuşacağız. Bunu bu şekilde getirmek imkanına sahip değiliz. Evet baştan beri bir yükümüz var, yaklaşık 150'ye yakın bir işçi fazlalığımız var. Bu 150'ye yakın işçimiz ile ilgili ilk düşüncem, bu arkadaşlarımızı ikna ederek bir tarafa yerleştirerek çözebilirsek ne ala. Bu sıkıntımızı yapmak zorundayız. Yani bu yükle böyle devam etmemiz mümkün değil. Keşke şartlar olumlu gitseydi de böyle olmasaydı, daha iyi koşullar olsaydı bunu yaşamasaydık. Ümidin var mı derseniz? O ümidi yine taşıyorum. Geri kalan işçilerin de maaşlarını zamanında ödeyerek mağdur olmalarını önleyeceğiz. Diğer arkadaşlarımızla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağız. Yine de bir umutla inşallah o noktaya gelmeyiz. İnşallah bir daha böyle bir borçlanma ile karşınıza gelmeyiz" şeklinde konuştu.

Selçuk Belediyesinde Mali Kriz

Selçuk Belediyesinde Mali Kriz

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