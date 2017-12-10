Selçuk Chp’ye Genç Başkan

İki liste ile gidilen CHP Selçuk İlçe Örgütü Olağan Genel Kurulunda mevcut ilçe başkanı Hasan Uysal'ın karşısında yarışan genç aday Merve Çalışkan,...

İki liste ile gidilen CHP Selçuk İlçe Örgütü Olağan Genel Kurulunda mevcut ilçe başkanı Hasan Uysal'ın karşısında yarışan genç aday Merve Çalışkan, büyük farkla seçimlerin galibi oldu. Merve Çalışkan; "Bu seçimlerin kazananı partimiz oldu. Gençler olarak partimizi yerelde de genel de iktidara taşımak adına var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

CHP Selçuk İlçe Örgütü Olağan Genel Kurulu büyük katılımla gerçekleşti. Toplam 142 delege ile gidilen seçimler Efes Tiyatro Salonunda başladı. CHP Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum'un divan başkanlığını yaptığı yaptığı seçimler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Seçimlerde parti yöneticileri ve bazı partililer söz alarak konuşma yaptı. İki adayın çıktığı ve seçimlere sarı liste ile giren genç aday Merve Çalışkan, aldığı oy ile seçimlerin galibi oldu. Aralarında Selçuk Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür'ün de yer aldığı Merve Çalışkan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Süleymen Çelikkol, Zeynep Çokgeçer, Keziban Erdallı, Celal Erkan, Neşe İlhan, Sevgi Kaçmaz, Mehmet Kırca, Recep Kırçimen, Özcan Kırıtak, Safiye Serbest, Süleyman Sertoğlu ve Hüseyin Vefa Ülgür. İl kongre delegeleri ise Merve Çalışkan, Hüseyin Vefa Ülgür, Melih Şar, İbrahim Erdallı ve Özge Yıldırım'dan oluştu.