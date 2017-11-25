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Selçuk İkinci Kez 11’de

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Selçuk İkinci Kez 11’de
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, ligde 3 hafta sonra Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11 başladı.

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, ligde 3 hafta sonra Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11 başladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. Haftasında Türk Telekom Stadyumu karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor maçında Selçuk İnan, 3 hafta sonra tekrar ilk 11'de başladı. Alanyaspor karşılaşması öncesinde bu sezon 6 kez forma şansı bulan İnan, sadece ligin 10. haftasında deplasmanda oynadıklarını Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.

Milli futbolcu, ligde geride kalan 12 hafta 204 dakika süre almışken, Alanyaspor müsabakasında ise 90 dakika sahada kaldı.

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