  • BIST 93.833
  • Altın 141,344
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 18 °C

Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı

» »
Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı
Selçuk Ticaret Odası Ortodoksların Azizler Sempozyumunda Ortodoks Hıristiyan din ve bilim adamları ile Rum Ortodoksların lideri Barthelomeos'u konuk etti.

Selçuk Ticaret Odası Ortodoksların Azizler Sempozyumunda Ortodoks Hıristiyan din ve bilim adamları ile Rum Ortodoksların lideri Barthelomeos'u konuk etti.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi himayesinde İzmir Ortodoks Cemaati organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslar arası Azizler Sempozyumu'nun son oturumu Selçuk'ta yapıldı.

Selçuk Ticaret Odası katkılarıyla Pamucak'ta yapılan son oturumda çeşitli ülkelerden edebiyatçılar, bilim adamları ve profesörlerle, Ortodoks ilahiyatçılar konuştu. 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda ev sahibi olarak konuşan Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu "UNESCO miras listesine girerken bu kadim kenti korumak ve gelecek kuşaklara güvenle emanet edebilmek için bir söz verdik. O sözü yerine getirebilmek için gayret ediyoruz. Yaklaşık dokuz bin yıllık tarihe sahip medeniyetlerin, inançların ve hoşgörünün beşiği UNESCO Dünya Mirası kentimizde sizleri ağırlamaktan memnunuz. Umarım bu sempozyum cemaatiniz ve tüm insanlık için faydalı olur."dedi.

SEMPOZYUM İÇİN SELÇUK'A GELEN FENER RUM PATRİĞİ BİR GÜNDE İKİ AYİN YÖNETTİ

Her yıl 8 Mayıs'ta düzenlenen Aziz Yuhanna Yortusu nedeniyle Selçuk'ta Ortodokslar için kutsal olan St John Kilisesi ve Efes'te bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yapan Ortodoks cemaati üyeleri, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve Kaymakam Ayhan Boyacı'yı ziyaret ettiler. Barthelomeos'un yönettiği ayinlere çok sayıda Hıristiyan vatandaş ve sempozyuma gelen ilahiyatçı katıldı.

Oturumun sonunda sempozyumu değerlendiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, sempozyuma katkı koyan yerel aktörlere teşekkür ederek, iki ülke arasındaki bu yakınlaşma ve işbirliğinin son derece olumlu adımlar olduğunu kaydetti.

Bartholomeos konuşmasının devamında şunları söyledi: "10-15 güne kadar Yunanistan'ın Sayın Cumhurbaşkanı bir konferans için İstanbul'a gelecek. Büyük ihtimalle Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecekler. İki devlet başkanının buluşması önümüzdeki yıllarda atılacak adımlar ve samimi ilişkiler için önem arz ediyor. İki ülke arasında zaman zaman bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Tıpkı ailenin iki ferdi gibi arada sırada sorun çıkabilir. Bu demek değil ki; sevgi , beraberlik ve anlayış bitecek. Ege Denizi'nin iki yakasında bulunan ülkeler olarak beraberlik devam edecektir. Bizim duamız da temennimiz de budur. Patrikhane olarak asırlar boyunca kültür ve medeniyet yaratan bir kurum olduk. Yirmi beş yıldır patrik olarak çalıştığım süre boyunca dinler arası diyaloğa büyük önem verdim. Hepimiz için söylemek isterim ki; barış, sevgi ve beraberlik için çalışacak alan var. Bu alandan istifade etmeliyiz. Gelecek nesiller için daha güzel ve anlayış dolu bir dünya bırakabiliriz" dedi.

Patriğin konuşmasından sonra Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'a Meryem Ana ikonası hediye etti. 10 Mayıs Çarşamba günü İzmir'deki programı sona erecek olan Fener Rum Patriği Bartholomeos buradan İstanbul'a geçecek.

Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı

Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı

Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı

Selçuk Ticaret Odası Ortodoks Dünyasını Ağırladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tsk: “3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi”08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:13
  • Sayıştay Başkanı’ndan ’ İşe Alımlarda Torpil Baskısı Alıyor Musunuz? Cevabı:08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:43
  • Sivas’ta Trafikte Sivil Radar Dönemi08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:23
  • "2. Ormancılık Ve Su Şurası" Afyonkarahisar’da Tamamlandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:04
  • Sağlık- Sen, ’ Hemşire Ve Ebelik Sempozyumu’ Düzenlenecek08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:49
  • Bakanlıktan "Sürmene Çamburnu" Örtü Yangınına İlişkin Açıklama08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:49
  • Malatya’da Mayıs Ortasında Kar Sürprizi08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:38
  • Alkol Yasağı Eylemi Pahalıya Maloldu08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:38
  • 11. Cumhurbaşkanı Gül, Taziyeleri Kabul Etti08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:18
  • Tika’dan Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti