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Selçuklu, Engelli Dostu Belediye

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Selçuklu, Engelli Dostu Belediye
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, engelli dostu projeleri hayata geçirmeyi büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini...

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, engelli dostu projeleri hayata geçirmeyi büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Altay, 3 Aralık Dünya Engeller Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Engellilerin sunulan hizmetlerden yararlanma noktasında tüm vatandaşların sahip olduğu haklara sahip olması gerektiğini dile getiren Başkan Altay, "Günümüz belediyecilik anlayışında, sosyal sorumluluğu ön planda tutan, engellilerimizin de her türlü ihtiyacına cevap verecek projeler uyguluyoruz" dedi. Türkiye'ye örnek, şehrin ilk ve en büyük Otizm Merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "İçerisinde spor tesisleri, toplantı salonları, çocuklarımızın el becerilerini geliştirebilecekleri alanlar, yüzme havuzları, spor salonları olan kompleks, otizmli çocuklarımız ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak bir yaşam alanı oldu. Gerek hükümetimiz gerekse belediyelerimizin bu konuda gösterdikleri özverili gayretler artarak devam ediyor. Bütün bu çalışmalardaki tek amacımız en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın mutluluğu için" şeklinde konuştu.

"Engelli vatandaşlarımız için bir yandan tesisler ile yaşam alanları inşa ederken bir yandan da onların sosyal hayatta kendilerini yalnız hissetmemeleri için gayret gösteriyoruz" diyen Başkan Altay, "Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında yıl içinde düzenlediğimiz "Yalnız Değilsiniz" etkinliği çerçevesinde ilçemizin farklı okullarımızdan gelen gönüllü öğrencilerimiz ile özel eğitim sınıfları, hastane sınıfları, evde eğitim gören öğrenciler ve huzurevi sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Böylece onlara yalnız olmadıklarını hissettirirken engelli insanların farkındalığının arttırılmasını amaçlıyor, birlikte güzel etkinliklere de imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için her türlü adımı attıklarını ifade eden Başkan Altay, "Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde engelli hemşehrilerimizi de düşünerek planlama yapıyoruz. Hissedilebilir uyarı ve takip zemin ürünlerimiz ile belediye hizmet binamızı görme engelliler için daha erişilebilir hale getirdik. "Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" sloganı ile yola çıkan Engelli Taşıma Aracı, tekerlekli sandalye ile yaşayan engelliler için yapılan özel aparat ile yükleme ve taşıma yapıyoruz. Bunun yanında görme engelli, zihinsel engelli, spastik engelli ve işitme engelliler engelli taşıma aracı ile evlerinden alınıyor ve istedikleri yere bırakılıyor. Daha sonra burada işini tamamlayan engelliler evlerine geri götürülüyor. Ayrıca Selçuklu'nun 10 farklı noktasına engelli vatandaşlarımızın akülü araçlarını şarj edebilmeleri amacıyla Engelli Şarj İstasyonu kazandırdık. Bu çalışmaların yanı sıra ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalyelerinin bakımı belediyemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Selçuklu'da engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyor, onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

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