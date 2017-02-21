Selçuklu Hayvanseverden Kedi Evi Projesi

Selçuklu hayvansever Ali Tankaş, sosyal paylaşım sayfasında "Kedi Evi" projesi başlattı.

Selçuklu hayvansever Ali Tankaş, sosyal paylaşım sayfasında "Kedi Evi" projesi başlattı. Projeye ilk destek Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'dan geldi. Yolcu, "Bu konuda bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Uzun süreden beri sosyal paylaşım sayfasından sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve özellikle kış aylarında sokaktaki kedilerin barınması konusunda paylaşımlar yapan ve bu konuda hayvanseverlerden destek beklediğini duyuran genç Selçuklu hayvansever Ali Tankaş, bu çağrısına cevap alamayınca projeyi kendi başlattı. "Kedi Evi" projesi için gerekli izinlerin alındığını ve yer tespitinin yapıldığını duyuran Tankaş, müjdeli haberi yine sosyal paylaşım sayfasından duyurdu. Projeye ilk destek Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'dan geldi. Yolcu, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.