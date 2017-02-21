  • BIST 89.132
  • Altın 143,213
  • Dolar 3,6235
  • Euro 3,8185
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Selçuklu Hayvanseverden Kedi Evi Projesi

» »
Selçuklu Hayvanseverden Kedi Evi Projesi
Selçuklu hayvansever Ali Tankaş, sosyal paylaşım sayfasında "Kedi Evi" projesi başlattı.

Selçuklu hayvansever Ali Tankaş, sosyal paylaşım sayfasında "Kedi Evi" projesi başlattı. Projeye ilk destek Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'dan geldi. Yolcu, "Bu konuda bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Uzun süreden beri sosyal paylaşım sayfasından sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve özellikle kış aylarında sokaktaki kedilerin barınması konusunda paylaşımlar yapan ve bu konuda hayvanseverlerden destek beklediğini duyuran genç Selçuklu hayvansever Ali Tankaş, bu çağrısına cevap alamayınca projeyi kendi başlattı. "Kedi Evi" projesi için gerekli izinlerin alındığını ve yer tespitinin yapıldığını duyuran Tankaş, müjdeli haberi yine sosyal paylaşım sayfasından duyurdu. Projeye ilk destek Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'dan geldi. Yolcu, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Selçuklu Hayvanseverden Kedi Evi Projesi

Selçuklu Hayvanseverden Kedi Evi Projesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tügva’da Eğitimler Devam Ediyor21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Şehitkamil’deki Başarının Tesadüf Olmadığı Kanıtlandı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Artvin’de Yatırım Destek Ve Tanıtım Toplantısı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Başkan Baran İşyeri Açılışına Katıldı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Aygün: "Gümrük İdarelerinde Yetkisiz Kişilerin İş Takibi Yapmasına İzin Vermeyeceğiz"21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Toplum Destekli Polisler Öğrencilere Trafik Güvenliğini Anlattı21 Şubat 2017 Salı 13:18
  • ’Selçuklu’nun Şifreleri’ Kitabının Uşak’taki Galasına Yoğun İlgi21 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Disk Başkanı Beko’dan Pekdaş’a Teşekkür Ziyareti21 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Doğa Sporcuları Çadır Kampı İçin Destek İstedi21 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Finike Yeni Hastanesine 2018’de Kavuşacak21 Şubat 2017 Salı 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti