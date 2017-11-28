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Selçuklu mimarisi Külliye gün sayıyor

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Selçuklu mimarisi Külliye gün sayıyor
İlkadım Belediyesi tarafından 6,5 dönüm alan üzerine yapımı devam eden Karadeniz’in en büyük Cami ve Külliyesi’nde Selçuklu mimarisinin yanı sıra, Osmanlı ve Babür Türk Mimarisi de kullanılıyor. Başkan Tok, " Külliye gün sayıyor "dedi.

Selçuklu mimarisiyle kullanılarak külliye ve camii olarak  iki bölüm halinde inşa edilen caminin mermer işçiliği ile göze çarpan giriş kapısı ile mihrabı camiye estetik bir görünüm kazandırıyor. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek melez bir tasarımın uygulandığı cami içinde, sütunlar Selçuklu mimarisini, tavanda ise Osmanlı mimarisi ile sanat köklerimize uygun bir estetik katacak olan çıtakarî sanatı uygulanacak. Caminin çatısı ise, çam ağacından elde edilen kalaslarla kaplanacak  

Babür Türk Mimarisinin kullanılacağı cami kubbesinde nakışlı geleneksel mimari ile bezenecek. Kubbeyi çepeçevre saracak olan camlar ise, vitray olacak. İçerde havuzu, kenarlarında sedir oturma yeri,  avluda ise şadırvan olacak. Konumu itibariyle deniz ve şehir manzarası ile dikkat çeken külliye ve camide mimarisi ve dizaynı ile deniz, orman ve su gibi hayat kaynaklarını yansıtacak. İbadet merkezinin ötesinde ruh dünyasına değer katacak olan cami ve külliye, şehrin önemli ibadet ve inanç merkezi olacak.

MEDENİYETİN İNŞASI VE İHYASI İÇİN ÖNEMLİ…
Gün geçtikçe detayları ortaya çıkan caminin sadece Samsun için değil, şehir dışından gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek isteyeceği inanç ve ibadet merkezi olacağını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok,  Cami ve Külliye’nin medeniyetin inşası ve ihyası için önemli bir merkez olacağını kaydetti. Mimarisiyle göz kamaştıran bu muazzam eseri inşa etmeden önce  kadim medeniyetimizin izlerinden oluşan bir şaheser ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Başkan Tok, “ İki bölüm halinde inşa edilen cami ve külliyenin 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri bulunmakta. Külliye gün sayıyor "dedi.  Yunus KILIÇ

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