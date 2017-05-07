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Selçuklu’da Asfalt Çalışmaları Başladı

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Selçuklu’da Asfalt Çalışmaları Başladı
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, bahar aylarıyla birlikte altyapı ve asfalt çalışmalarına başladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, bahar aylarıyla birlikte altyapı ve asfalt çalışmalarına başladı.

Selçuklu Belediyesi yaptığı altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri her yıl nüfusun ortalama 20 bin arttığı ve konut sayısıyla Türkiye'nin metropol ilçeleri arasında yer alan ilçede altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedefleri aşmak için aralıksız çalışıyor. Selçuklu'nun merkez ve civar mahallerinde sürdürülen çalışmalarda 34 ekip görev yapıyor. Selçuklu'nun 72 mahallesinde planlanan noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuar çalışmaları yürütüyor. Yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, Hocacihan Mahallesi Fazlı Sokak'ta yol genişleme ve kumlama çalışması, Şeker Mahallesi Fahri Kulu Caddesi, Hüsamettin Çelebi Mahallesi Davutbey Sokak, Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi ve Mehmet Akif Mahallesi Yunus Emre Caddesinde tretuar çalışması, Buhara Mahallesi Dokumalı Sokak'ta sıcak asfalt, Şeker Mahallesi Ayyıldız Sokak, Horuzluhan Mahallesi Öksüz Caddesinde altyapı çalışması, Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi, Şeker Mahallesi Tekke Caddesinde asfalt tamirat yapımı gerçekleştiriyor.

Her mahallede farklı bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların mahalle halkı ile yapılan istişareler doğrultusunda şekillendiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Planlı ve programlı çalışıyoruz. Belediye olarak her mahallenin kendi eksik ve ihtiyaç planına göre hizmetlere yön veriyoruz. Yapılan çalışmalar Selçuklu'da yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlıyor" dedi.

Selçuklu’da Asfalt Çalışmaları Başladı

Selçuklu’da Asfalt Çalışmaları Başladı

Selçuklu’da Asfalt Çalışmaları Başladı

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