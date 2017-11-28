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Selçuklu’da Iıı. Proje Destek Programına Başvurular Uzatıldı

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Selçuklu’da Iıı. Proje Destek Programına Başvurular Uzatıldı
Konya'nın Selçuklu İlçe Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programına başvurular sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 1 Aralık 2017...

Konya'nın Selçuklu İlçe Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programına başvurular sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 1 Aralık 2017 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında, şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla iki yıldır kurumsal olarak sürdürülen proje desteğinde başvurular uzatıldı. Geçtiğimiz hafta Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından kamuoyu ile paylaşılan Proje Destek Programına başvurular sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler dikkate alınarak 1 Aralık 2017 Cuma gününe kadar uzatıldı. Proje desteğinden faydalanmak isteyen sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve öğrenci topluluklarının projelerini en geç 1 Aralık 2017 Cuma Günü saat 17.00'a kadar Selçuklu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programından yararlanmak isteyenler, program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru formuna, www.selcuklu.bel.tr/Haberler/duyurular/57/selcuklu-belediyesi-proje-destek-programi adresinden ulaşabilirler.

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