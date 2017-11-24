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Selçuklu’da Mustafa Ve Adile Kağnıcı Cami İbadete Açıldı

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Selçuklu’da Mustafa Ve Adile Kağnıcı Cami İbadete Açıldı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Beyhekim Mahallesinde yapımı tamamlanan Mustafa ve Adile Kağnıcı Cami ibadete açıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Beyhekim Mahallesinde yapımı tamamlanan Mustafa ve Adile Kağnıcı Cami ibadete açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, namaz sonrası Cuma Buluşması'na katıldı.

Selçuklu Belediyesi'nin katkıları ile, Merhum ve merhume Mustafa ve Aliye Kağnıcı adına oğulları Niyazi Kağnıcı tarafından yaptırılan Mustafa ve Adile Kağnıcı Camii ibadete açıldı. Cuma Namazı öncesinde gerçekleşen açılış programına Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Müftüsü Ali Akpınar, Selçuklu Müftüsü Nusret Karabiber, İşadamı Niyazi Kağnıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program protokol konuşmaları, dua ve kurdele kesimi ile devam etti. Protokol üyeleri daha sonra ibadete açılan Mustafa ve Adile Kağnıcı Camii'ni gezdi. Açılış sonrası camide ilk hutbe İl Müftüsü Ali Akpınar tarafından okundu.

Anne ve babasının ismini taşıyan caminin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade eden İşadamı Niyazi Kağnıcı, "Her insanın annesi ve babası ne kadar kıymetli ise benim rahmetli annem ve babam da benim için o kadar kıymetliydi. Allah'tan hep istediğim bu iki güzel insanın adına bir şeyler yapabilmek için bu caminin inşasına karar verdik. Ben katkılarından dolayı Selçuklu Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber de, "Bugün burada açılışını yaptığımız Mustafa ve Adile hanımefendinin camisinin hayırlı hizmetlere vesile olması duasıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Konyamıza güzel bir örnek oldu"

"Hayırlı evlat Niyazi Kağnıcı'ya bölgemizde yaptırdığı bu cami için teşekkür ediyorum" diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İstanbul yolu üzerinde mimarisiyle çok güzel bir cami oldu. Caminin bundan sonra ihtiyaçlarının giderilmesi, şadırvanının ve diğer müştemilatının temizliğinin yapılabilmesi için de buraya sürekli bir eleman bırakılması da Konyamıza güzel bir örnek oldu. Konya'da hiçbir hayırlı iş yok ki başlasın ve bitmesin. Niyazi Beye şehrimize böyle güzel bir eser kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri kutluyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Cuma Buluşması kapsamında vatandaşlarla görüştü

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında Beyhekim Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazı'nı ibadete açılan Mustafa Adile Kağnıcı Camii'nde kılan Başkan Altay namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri

dinledi. Programda Başkan Altay'a, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu'da Cuma Buluşmalarının bereketini Beyhekim Mahallesinde yapımı tamamlanan Mustafa ve Adile Kağnıcı Camisinde yaşadıklarını ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu 622 bin nüfusu ile her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Özellikle nüfusun yoğun olduğu Beyhekim Mahallesinde vatandaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri güzel bir eser hizmete kazandırıldı. Camiler birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst şekilde yaşadığımız nezih mekanlar. İnşallah medeniyetimizin özünde yer alan camilerin her daim cemaatimiz tarafından doldurulmasını diliyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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